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    Футбольный матч в СИЗО с участием Мамаева отменен

    Теги премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил об отмене матча в СИЗО-2 «Бутырка» футбольного матча с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. 

    «Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

    Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону», – сообщил Пятницкий.

    Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с сотрудниками «Бутырки». У них будут толстовки с номерами

     

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