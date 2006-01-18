Футбольный матч в СИЗО с участием Мамаева отменен

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил об отмене матча в СИЗО-2 «Бутырка» футбольного матча с участием полузащитника Павла Мамаева.

«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону», – сообщил Пятницкий.

Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с сотрудниками «Бутырки». У них будут толстовки с номерами