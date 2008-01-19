Пакьяо получит больше 10 млн долларов за бой с Бронером

Атлетическая комиссия Невады раскрыла гонорары бойцов с вечера бокса, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе.
Гарантированный гонорар чемпиона WBA Regular Мэнни Пакьяо за бой с Эдриеном Бронером составит 10 миллионов долларов.
Также филиппинскому боксеру полагаются проценты от продаж PPV и билетов.
Бронер заработает 2,5 млн долларов плюс бонусы.
Гонорары других боксеров:
Баду Джек – 500 тысяч долларов;
Маркус Браун – 250 тысяч долларов;
Рауши Уоррен – 125 тысяч долларов;
Нордин Оубаали – 85 тысяч долларов.
Бронер – крутой боксер, дебошир и понторез. На выходных он бьется с Пакьяо