Пакьяо получит больше 10 млн долларов за бой с Бронером

Атлетическая комиссия Невады раскрыла гонорары бойцов с вечера бокса, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе.

Гарантированный гонорар чемпиона WBA Regular Мэнни Пакьяо за бой с составит 10 миллионов долларов.

Также филиппинскому боксеру полагаются проценты от продаж PPV и билетов.

Бронер заработает 2,5 млн долларов плюс бонусы.

Гонорары других боксеров:

Баду Джек – 500 тысяч долларов;

Маркус Браун – 250 тысяч долларов;

Рауши Уоррен – 125 тысяч долларов;

Нордин Оубаали – 85 тысяч долларов.

Бронер – крутой боксер, дебошир и понторез. На выходных он бьется с Пакьяо