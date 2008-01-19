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    Пакьяо получит больше 10 млн долларов за бой с Бронером

    Теги Мэнни Пакьяо полусредний вес бизнес Рауши Уоррен Нордин Оубаали Эдриен Бронер Баду Джек Маркус Браун Бокс/MMA/UFC

    Атлетическая комиссия Невады раскрыла гонорары бойцов с вечера бокса, который пройдет 19 января в Лас-Вегасе.

    Гарантированный гонорар чемпиона WBA Regular Мэнни Пакьяо за бой с Эдриеном Бронером составит 10 миллионов долларов.

    Также филиппинскому боксеру полагаются проценты от продаж PPV и билетов.

    Бронер заработает 2,5 млн долларов плюс бонусы.

    Гонорары других боксеров:

    Баду Джек – 500 тысяч долларов;

    Маркус Браун – 250 тысяч долларов;

    Рауши Уоррен – 125 тысяч долларов;

    Нордин Оубаали – 85 тысяч долларов.

    Бронер – крутой боксер, дебошир и понторез. На выходных он бьется с Пакьяо

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    Опрос

    Бронер победит Пакьяо?

    282 голосa
    • Да, он крутой
      19%
    • Нет, он все потерял
      81%

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