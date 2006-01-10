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    Евролига. «Химки» в гостях у «Анадолу Эфеса», «Фенербахче» встретится с «Жальгирисом»

    Теги Жальгирис результаты Химки Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Олимпиакос Реал Баскетбол

    Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях сыграют с турецким «Анадолу Эфесом».

    «Фенербахче» в Стамбуле примет литовский «Жальгирис».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    18-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Химки Россия 36:34 (2 четверть)
    Дата проведения
    10 января, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча

    Фенербахче Турция  –  Жальгирис Литва 0:3 (1 четверть)
    Дата проведения
    10 января, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Диксон (0), Грин (0), Датоме (0), Мелли (0), Дювериоглу (0).
    Жальгирис
    Уолтерс (0), Уолкап (0), Милакнис (0), Уайт (0), Дэвис (0).

    Реал Испания  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    10 января, 23.00, «ВиЗинк Центр»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 15-2, Реал Испания – 14-3, ЦСКА Россия – 13-4, Анадолу Эфес Турция – 11-6, Олимпиакос Греция – 11-6, Барселона Испания – 10-7, Бавария Германия – 8-8, Милан Италия – 8-9, Панатинаикос Греция – 7-9, Баскония Испания – 7-10, Жальгирис Литва – 7-10, Химки Россия – 7-10, Гран-Канария Испания – 6-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-11, Будучность Черногория – 3-14, Дарушафака Турция – 2-15.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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