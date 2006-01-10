Евролига. «Химки» в гостях у «Анадолу Эфеса», «Фенербахче» встретится с «Жальгирисом»

Сегодня в рамках 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги подмосковные «Химки» в гостях сыграют с турецким «Анадолу Эфесом».

«Фенербахче» в Стамбуле примет литовский «Жальгирис».

Евролига

Регулярный чемпионат

18-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 15-2, Реал Испания – 14-3, ЦСКА Россия – 13-4, Анадолу Эфес Турция – 11-6, Олимпиакос Греция – 11-6, Барселона Испания – 10-7, Бавария Германия – 8-8, Милан Италия – 8-9, Панатинаикос Греция – 7-9, Баскония Испания – 7-10, Жальгирис Литва – 7-10, Химки Россия – 7-10, Гран-Канария Испания – 6-11, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 6-11, Будучность Черногория – 3-14, Дарушафака Турция – 2-15.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.