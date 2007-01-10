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    Моуринью получил 15 млн фунтов компенсации за увольнение из «МЮ»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия Футбол

    «Манчестер Юнайтед» выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью компенсацию.

    «МЮ» заплатил 55-летнему специалисту 15 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail.

    «Нет никаких проблем с контрактом Жозе с «Манчестер Юнайтед». Все уладили.

    Жозе уже сейчас может взяться за работу [в другом клубе], но не спешит.

    Он не беспокоится по этому поводу и будет рад подождать до конца сезона в случае необходимости», — сказал источник, близкий к Моуринью.

    Моуринью был уволен 18 декабря после 2,5 года в «Манчестер Юнайтед». Под его руководством «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

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