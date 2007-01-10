Моуринью получил 15 млн фунтов компенсации за увольнение из «МЮ»

выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью компенсацию.

«МЮ» заплатил 55-летнему специалисту 15 миллионов фунтов за досрочное расторжение контракта, сообщает Daily Mail.

«Нет никаких проблем с контрактом Жозе с «Манчестер Юнайтед». Все уладили.

Жозе уже сейчас может взяться за работу [в другом клубе], но не спешит.

Он не беспокоится по этому поводу и будет рад подождать до конца сезона в случае необходимости», — сказал источник, близкий к Моуринью.

Моуринью был уволен 18 декабря после 2,5 года в «Манчестер Юнайтед». Под его руководством «МЮ» выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.