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    Daily Mail: «Барселона» предлагает «Челси» за Виллиана 50 млн фунтов и Малкома

    Теги Челси премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Виллиан Малком Футбол

    «Барселона» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Виллиану.

    По информации Sky Sports, каталонцы хотят приобрести игрока и готовы включить в сделку хавбека Малкома.

    Daily Mail утверждает, что «Барселона» намерена предложить лондонцам Малкома и 50 миллионов фунтов. 

    Во время летнего трансферного окна каталонский клуб трижды пытался купить Виллиана, в итоге предложив за игрока 55 миллионов фунтов

    В текущем сезоне АПЛ Виллиан провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Срок его контракта с «Челси» истекает летом 2020 года.

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь

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