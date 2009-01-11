Daily Mail: «Барселона» предлагает «Челси» за Виллиана 50 млн фунтов и Малкома

вновь проявляет интерес к полузащитнику «Челси» Виллиану.

По информации Sky Sports, каталонцы хотят приобрести игрока и готовы включить в сделку хавбека Малкома.

Daily Mail утверждает, что «Барселона» намерена предложить лондонцам Малкома и 50 миллионов фунтов.

Во время летнего трансферного окна каталонский клуб трижды пытался купить Виллиана, в итоге предложив за игрока 55 миллионов фунтов.

В текущем сезоне АПЛ Виллиан провел 20 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Срок его контракта с «Челси» истекает летом 2020 года.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.