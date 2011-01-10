Петр Ян 23 февраля встретится с Джоном Додсоном на UFC в Праге

Российский боец UFC Петр Ян подписал новый контракт с промоушеном на четыре поединка и проведет следующий бой 23 февраля на турнире UFC в Праге. Об этом сообщает журналист ESPN Ариэль Хельвани.

Соперником Яна станет № 8 рейтинга легчайшего дивизиона Джон Додсон.

Петр Ян выиграл 11 боев при одном поражении. В UFC россиянин выиграл все три боя. На UFC 232 в Инглвуде Ян досрочно победил Дугласа Силву де Андраде и вошел в топ-15 бойцов легчайшего дивизиона, заняв 14-ю строчку.

На счету Додсона 20 побед при десяти поражениях. Джон дважды сражался за титул в наилегчайшем весе, но оба раза проиграл по очкам Деметриусу Джонсону. В сентябре Додсон уступил решением судей Джимми Ривере.

Главным боем UFC в Праге станет встреча топовых полутяжеловесов Яна Блаховича и Тиаго Сантоса. Также на турнире выступят другие российские бойцы – Магомед Анкалаев, Рамазан Эмеев и Гаджимурад Антигулов.

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