Второй бомбардир ФНЛ Зиньковский перешел из «Чертанова» в «Крылья Советов»

Полузащитник «Чертанова» Антон Зиньковский переходит в .

В ближайшее время 22-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с волжской командой.

Зиньковский провел 104 официальных матча за , в которых забил 37 мячей и сделал 26 результативных передач – он лучший бомбардир в истории клуба.

В прошлом сезоне хавбек с 18 мячами стал лучшим бомбардиром ПФЛ-Запад, а в нынешнем сезоне занимает вторую строчку среди лучших бомбардиров с 11 голами (5 – с пенальти) в 22 играх.