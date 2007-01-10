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    Второй бомбардир ФНЛ Зиньковский перешел из «Чертанова» в «Крылья Советов»

    Теги Крылья Советов премьер-лига Россия трансферы Олимп-ФНЛ Чертаново Антон Зиньковский Футбол

    Полузащитник «Чертанова» Антон Зиньковский переходит в «Крылья Советов».

    В ближайшее время 22-летний футболист пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт с волжской командой. 

    Зиньковский провел 104 официальных матча за «Чертаново», в которых забил 37 мячей и сделал 26 результативных передач – он лучший бомбардир в истории клуба.

    В прошлом сезоне хавбек с 18 мячами стал лучшим бомбардиром ПФЛ-Запад, а в нынешнем сезоне занимает вторую строчку среди лучших бомбардиров Олимп-ФНЛ с 11 голами (5 – с пенальти) в 22 играх.

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