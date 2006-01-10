ЦСКА объявил о продлении сотрудничества с Абелем Эрнандесом

Нападающий Абель Эрнандес продолжит выступать за .

Сторонам удалось договориться о продолжении сотрудничества, о чем армейцы сообщили на официальном сайте.

Сегодня Эрнандес присоединится к партнерам по команде на первом предсезонном сборе в Испании.

28-летний форвард стал игроком ЦСКА прошлым летом, заключив 3-летний контракт. В соглашение был включен пункт, согласно которому в случае получения игроком травмы договор мог быть расторгнут.

Эрнандес пропустил большую часть первой половины сезона, приняв участие в девяти матчах РПЛ и забив два мяча.