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    Australian Open. Рублев в первом круге сыграет с Макдональдом, Хачанов – с Гойовчиком, Вавринка – с Гулбисом, Маррей – с Баутиста-Агутом

    Теги Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Энди Маррей Australian Open ATP Джон Изнер Марин Чилич Кеи Нисикори Кевин Андерсон Евгений Донской Доминик Тим Александр Зверев Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Теннис

    В Мельбурне прошла жеребьевка мужского Australian Open.

    В верхнюю четверть сетки из топ-сеяных попали Новак Джокович (1) и Кеи Нисикори (8). Оба начнут турнир матчами с квалифаерами. Как и Даниил Медведев (16), который выходит на Джоковича в четвертом круге.

    Во второй четверти сетки оказались Александр Зверев (4) и Доминик Тим (7). Зверев стартует матчем против Аляжа Бедене, а Тим сыграет с Бенуа Пэром.

    В этой же четверти посеян Евгений Донской, который встретится с Ласло Дьере. Кроме того, в первом круге Милош Раонич (16) сыграет с Ником Кириосом, а чемпион-2014 Стэн Вавринка – с Эрнестом Гулбисом. Победители этих матчей во втором раунде сыграют между собой.

    Действующий победитель Роджер Федерер (3) попал в третью четверть вместе с прошлогодним финалистом Марином Чиличем (6). Федерер начнет турнир встречей с Денисом Истоминым, а Чилич сыграет с Бернардом Томичем.

    Андрей Рублев в первом раунде попал на американца Маккензи Макдональда и в случае победы выйдет на Чилича. Карен Хачанов (10) стартует встречей с Питером Гойовчиком. Пятикратный финалист Энди Маррей встретится с чемпионом Дохи Роберто Баутиста-Агутом.

    Внизу сетки расположились Рафаэль Надаль (2) и Кевин Андерсон (5). Надаль встретится с Джеймсом Даквортом, а южноафриканец – с Адрианом Маннарино.

    В нижней четверти Григор Димитров (20) сыграет с Янко Типсаревичем, для которого это будет первый матч с US Open-2017, а прошлогодний полуфиналист Кайл Эдмунд (13) начнет защиту очков встречей с финалистом Дохи Томашем Бердыхом, который до этого не играл полгода.

    Полностью сетка здесь.

     

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