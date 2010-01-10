Australian Open. Рублев в первом круге сыграет с Макдональдом, Хачанов – с Гойовчиком, Вавринка – с Гулбисом, Маррей – с Баутиста-Агутом

В Мельбурне прошла жеребьевка мужского .

В верхнюю четверть сетки из топ-сеяных попали (1) и Кеи Нисикори (8). Оба начнут турнир матчами с квалифаерами. Как и Даниил Медведев (16), который выходит на Джоковича в четвертом круге.

Во второй четверти сетки оказались Александр Зверев (4) и Доминик Тим (7). Зверев стартует матчем против Аляжа Бедене, а Тим сыграет с Бенуа Пэром.

В этой же четверти посеян Евгений Донской, который встретится с Ласло Дьере. Кроме того, в первом круге Милош Раонич (16) сыграет с Ником Кириосом, а чемпион-2014 Стэн Вавринка – с Эрнестом Гулбисом. Победители этих матчей во втором раунде сыграют между собой.

Действующий победитель (3) попал в третью четверть вместе с прошлогодним финалистом Марином Чиличем (6). Федерер начнет турнир встречей с Денисом Истоминым, а Чилич сыграет с Бернардом Томичем.

Андрей Рублев в первом раунде попал на американца Маккензи Макдональда и в случае победы выйдет на Чилича. Карен Хачанов (10) стартует встречей с Питером Гойовчиком. Пятикратный финалист встретится с чемпионом Дохи Роберто Баутиста-Агутом.

Внизу сетки расположились (2) и Кевин Андерсон (5). Надаль встретится с Джеймсом Даквортом, а южноафриканец – с Адрианом Маннарино.

В нижней четверти Григор Димитров (20) сыграет с Янко Типсаревичем, для которого это будет первый матч с US Open-2017, а прошлогодний полуфиналист Кайл Эдмунд (13) начнет защиту очков встречей с финалистом Дохи Томашем Бердыхом, который до этого не играл полгода.

Полностью сетка здесь.