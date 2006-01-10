Никита Шашков: «Знарок на МЧМ сказал, что будем слушать «Кукушку», «Небо славян» – то, что слушают в сборной»

Нападающий и молодежной сборной России Никита Шашков вспомнил, как команда настраивалась на МЧМ-2019.

«Перед матчем играло то, что обычно играет в национальной сборной: [«Кукушка»], «Небо славян» и все в таком духе.

Я первый матч не играл, Илья [Морозов] рассказывал: перед первым матчем на чемпионате мира включили свою музыку, но вышел Олег Валерьевич [Знарок] и сказал, что с этого момента мы будем слушать музыку, которая играет в национальной команде.

Только после игр доверяли нам плейлист», – сказал Шашков.