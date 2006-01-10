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    Светислав Пешич: «Лучший баскетбол в мире – в Евролиге. В НБА не баскетбол»

    Теги Turkish Airlines Euroleague Барселона Ласса НБА Светислав Пешич Баскетбол

    Главный тренер «Барселоны» Светислав Пешич рассказал о различиях европейского баскетбола и НБА.

    «Когда ты хочешь изменить ритм в баскетболе, играть в позиционке или переходе, ты не делаешь это за счет нападения, но за счет защиты. После этого ты получаешь инициативу в атаке и играешь быстрый прорыв или долгий розыгрыш. Так делается в Европе. Не так, как в НБА – это не баскетбол.

    Каждое утром мы видим результаты НБА, 129:119 или 122:120, 120:115. Все радуются, все празднуют. Но лучший баскетбол в мире в Евролиге.

    В Евролиге можно увидеть все. Можно увидеть нападение, защиту, тактику, 3-очковые, данки. Все. Чего мы не делали в Европе до нынешнего момента, так это не «продавали» наш баскетбол так, как это делают в НБА. Мы не пытались понять, как продавать наш продукт в Европе», – сказал Пешич.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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