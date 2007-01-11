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    НХЛ. Овечкин вышел на 50-е место среди лучших бомбардиров в истории, забросив 31-ю и 32-ю шайбы в сезоне

    Теги Бостон Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Бобби Халл Хоккей

    Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в матче с «Бостоном» (4:2). 

    Заброшенные шайбы стали для него 31-й и 32-й в сезоне. Он продолжает лидировать в гонке снайперов НХЛ с отрывом от ближайших преследователей – Джеффа Скиннера из «Баффало» и Джона Тавареса из «Торонто» – на 3 гола. 

    Благодаря этому дублю, на счету Овечкина стало 1171 (639+532) очко в 1046 матчах. Он вышел на 50-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, обойдя Бобби Халла, у которого 1170 (610+560) очков в 1063 матчах. 

    Среди действующих игроков в топ-50 на данный момент входит еще только Джо Торнтон. 

    Всего Овечкин провел на льду 20 минут 58 секунд (2:56 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 5 бросков в створ, применил 4 силовых приема и заблокировал 1 бросок. Также допустил 4 потери шайбы. 

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