НХЛ. Овечкин вышел на 50-е место среди лучших бомбардиров в истории, забросив 31-ю и 32-ю шайбы в сезоне

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Бостоном» (4:2).

Заброшенные шайбы стали для него 31-й и 32-й в сезоне. Он продолжает лидировать в гонке снайперов с отрывом от ближайших преследователей – Джеффа Скиннера из «Баффало» и Джона Тавареса из «Торонто» – на 3 гола.

Благодаря этому дублю, на счету Овечкина стало 1171 (639+532) очко в 1046 матчах. Он вышел на 50-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги, обойдя , у которого 1170 (610+560) очков в 1063 матчах.

Среди действующих игроков в топ-50 на данный момент входит еще только Джо Торнтон.

Всего Овечкин провел на льду 20 минут 58 секунд (2:56 – в большинстве, полезность «+2»), нанес 5 бросков в створ, применил 4 силовых приема и заблокировал 1 бросок. Также допустил 4 потери шайбы.