«Челси» может купить форварда «Борнмута» Уилсона за 50 млн фунтов, если сорвется трансфер Игуаина

интересуется нападающим «Борнмута» Каллумом Уилсоном.

Главный тренер лондонцев по-прежнему настаивает на покупке форварда в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

Итальянец готов рассмотреть вариант с приобретением Уилсона в том случае, если не состоится трансфер форварда Гонсало Игуаина, которого не хочет покупать руководство «Челси».

«Синие» могут заплатить за лучшего бомбардира 50 миллионов фунтов. Ранее помощник Сарри Джанфранко Дзола подтвердил интерес «Челси» к Уилсону, а главный тренер «Бормута» заявил, что клуб не собирается продавать форварда.

Кроме того, нападающий «Челси» может покинуть клуб в ближайшее время. Агент игрока прибыл в Лондон, чтобы обсудить переход игрока в «Севилью» на правах аренды.

В текущем сезоне Уилсон забил 9 голов и отдал 8 результативных передач в 20 матчах АПЛ, с его статистикой можно ознакомиться здесь.