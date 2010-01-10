Трехкратный чемпион мира Кнегт доставлен в больницу с серьезными ожогами. Его одежда загорелась, когда он разжигал печь

Трехкратный чемпион мира по шорт-треку доставлен в больницу в голландском Гронингене с ожогами третьей степени.

Спортсмен получил серьезные повреждения левой ноги, когда разжигал дровяную печь в своем доме в Бантеге – на Кнегте загорелась одежда.

«У Шинки ожоги по всему телу. Левая нога в очень плохом состоянии. Были даже разговоры о пересадке кожи.

Восстановление после ожогов – сложный процесс. Лучше сломать руку или ногу, чем получить серьезный ожог. Очевидно, это займет много времени», – рассказал тренер сборной Голландии Йерун Оттер.

В декабре Кнегту прижало ногу погрузчиком, который не был поставлен на стояночный тормоз. Из-за этого он пропускал чемпионат Европы, стартующий завтра в Дордрехте.

Кнегт – двукратный призер Олимпиад (0-1-1), на его счету также 9 наград чемпионатов мира (3-4-2), голландец является 11-кратным чемпионом Европы.