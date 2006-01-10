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    Френки де Йонг согласился перейти в «Барселону»

    Теги Бавария ПСЖ высшая лига Голландия Аякс Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

    Полузащитник «Аякса» Френки де Йонг продолжит карьеру в «Барселоне».

    По информации Mundo Deportivo, 21-летний голландец дал согласие на переход в каталонский клуб.

    Сообщается, что стороны достигли договоренности об условиях контракта, рассчитанного на пять лет. «Аякс» получит за игрока порядка 75 миллионов евро.

    На де Йонга также претендовали «ПСЖ», «Бавария» и «Манчестер Сити».

    В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.

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