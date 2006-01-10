Френки де Йонг согласился перейти в «Барселону»

Полузащитник Френки де Йонг продолжит карьеру в «Барселоне».

По информации Mundo Deportivo, 21-летний голландец дал согласие на переход в каталонский клуб.

Сообщается, что стороны достигли договоренности об условиях контракта, рассчитанного на пять лет. «Аякс» получит за игрока порядка 75 миллионов евро.

На де Йонга также претендовали «ПСЖ», и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне футболист провел 15 матчей в чемпионате Голландии, в которых забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его статистику можно посмотреть здесь.