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    НХЛ. «Коламбус» отстранил Бобровского из-за внутреннего инцидента

    Теги Нэшвилл Коламбус Сергей Бобровский НХЛ Ярмо Кекяляйнен Хоккей

    Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не сыграет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

    «Существуют определенные ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру.

    Произошел инцидент, в котором Сергей Бобровский не сумел оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы решили отстранить его от состава на игру с «Нэшвиллом».

    Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет», – сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.

    В этом сезоне Бобровский, у которого идет последний год контракта с «Блю Джекетс», сыграл 32 игры, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 90,6% бросков.

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