НХЛ. «Коламбус» отстранил Бобровского из-за внутреннего инцидента

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский не сыграет в матче регулярного чемпионата против «Нэшвилла».

«Существуют определенные ожидания и ценности, которые установлены для наших игроков и составляют клубную культуру.

Произошел инцидент, в котором не сумел оправдать эти ожидания и ценности, поэтому мы решили отстранить его от состава на игру с «Нэшвиллом».

Это внутреннее дело клуба, больше комментариев не будет», – сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.

В этом сезоне Бобровский, у которого идет последний год контракта с «Блю Джекетс», сыграл 32 игры, пропуская в среднем 2,87 шайбы и отражая 90,6% бросков.