Александр Тихонов: «Некоторые люди раздули личность Шипулина до масштабов биатлонистов всех времен и народов. Ну какой он гений?»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Анфисы Резцовой, назвавшей российского биатлониста «предателем» из-за того, что он не боролся за допуск до Пхенчхана-2018.

«Предателем Антона я бы называть не стал, но духа лидера, капитана команды в нем не было. Каждый решает свою судьбу сам.

Но я хочу сказать, что Шипулин далеко не полностью реализовался в биатлоне. А некоторые люди раздули личность Шипулина до масштабов биатлонистов всех времен и народов. Ну какой он гений? Ни одной личной медали на крупнейших соревнованиях. Это несерьезно и не пошло Антону на пользу.

Анфиса Анатольевна высказалась в своем стиле, конечно. Но ведь Шипулин, как лидер команды, нигде не высказывался, никаких резких действий не предпринимал. Уходить ему нужно было сразу после . Тогда это было бы резко, честно и открыто.

А в итоге ушел тогда, когда совсем растерял форму, на «Рождественской гонке» выглядел хуже Бьорндалена. Резцова высказалась резковато, но сути она права. В данном случае я ее поддерживаю», – сказал Тихонов.

«Для меня и сестры спорт никогда не был на первом месте». Шипулин ушел из биатлона

Шипулин устал от биатлона. Давайте простим ему это