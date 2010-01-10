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    Александр Тихонов: «Некоторые люди раздули личность Шипулина до масштабов биатлонистов всех времен и народов. Ну какой он гений?»

    Теги Александр Тихонов сборная России Анфиса Резцова Антон Шипулин Пхенчхан-2018 Биатлон

    Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал слова Анфисы Резцовой, назвавшей российского биатлониста Антона Шипулина «предателем» из-за того, что он не боролся за допуск до Пхенчхана-2018.

    «Предателем Антона я бы называть не стал, но духа лидера, капитана команды в нем не было. Каждый решает свою судьбу сам.

    Но я хочу сказать, что Шипулин далеко не полностью реализовался в биатлоне. А некоторые люди раздули личность Шипулина до масштабов биатлонистов всех времен и народов. Ну какой он гений? Ни одной личной медали на крупнейших соревнованиях. Это несерьезно и не пошло Антону на пользу.

    Анфиса Анатольевна высказалась в своем стиле, конечно. Но ведь Шипулин, как лидер команды, нигде не высказывался, никаких резких действий не предпринимал. Уходить ему нужно было сразу после Олимпиады. Тогда это было бы резко, честно и открыто.

    А в итоге ушел тогда, когда совсем растерял форму, на «Рождественской гонке» выглядел хуже Бьорндалена. Резцова высказалась резковато, но сути она права. В данном случае я ее поддерживаю», – сказал Тихонов.

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