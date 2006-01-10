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    «Челси» отказался от покупки Бареллы и Игуаина и сосредоточится на трансфере Паредеса

    Теги Зенит Милан Кальяри Челси Ювентус премьер-лига Россия премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Гонсало Игуаин Леандро Паредес Николо Барелла Футбол

    «Челси» не будет покупать полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу и форварда «Ювентуса» Гонсало Игуаина.

    Вместо этого лондонцы сосредоточатся на трансфере хавбека «Зенита» Леандро Паредеса.

    Руководство «Челси» полагает, что 45-50 миллионов евро за Бареллу – неоправданно высокая цена, в то время как Паредеса можно заполучить за меньшую сумму.

    Кроме того, «синие» вряд ли зимой подпишут нападающего Гонсало Игуаина. «Ювентус» хочет выручить за аргентинца 55 миллионов евро, «Милан» также не намерен расставаться с игроком, которого они арендовали до конца сезона.

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