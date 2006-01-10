«Челси» отказался от покупки Бареллы и Игуаина и сосредоточится на трансфере Паредеса

«Челси» не будет покупать полузащитника «Кальяри» Николо Бареллу и форварда Гонсало Игуаина.

Вместо этого лондонцы сосредоточатся на трансфере хавбека Леандро Паредеса.

Руководство полагает, что 45-50 миллионов евро за Бареллу – неоправданно высокая цена, в то время как Паредеса можно заполучить за меньшую сумму.

Кроме того, «синие» вряд ли зимой подпишут нападающего Гонсало Игуаина. «Ювентус» хочет выручить за аргентинца 55 миллионов евро, также не намерен расставаться с игроком, которого они арендовали до конца сезона.