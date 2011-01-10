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    Три ответных матча четвертьфинала Кубка России перенесут с февраля на весну

    Теги Спартак Локомотив Ростов Рубин Сергей Прядкин премьер-лига Россия Олимп Кубок России Урал Арсенал Тула Оренбург Краснодар Спорт-Экспресс Футбол

    Исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин рассказал о переносе трех ответных четвертьфинальных матчей Олимп-Кубка России на более поздний срок.

    «Я, как исполняющий обязанности президента РФС, дал поручения Сергею Куликову (руководитель департамента профессионального футбола – прим. ред.) о переносе трех игр Кубка на более поздний срок.

    Речь идет о переносе трех матчей: «Рубин» - «Локомотив» (23 февраля), «Урал» - «Спартак», «Арсенал» - «Оренбург» (обе игры – 24 февраля) на более поздний срок.

    Матч «Ростов» - «Краснодар» (23 февраля) состоится в намеченный срок. Это связано с участием «Краснодара» в Лиге Европы. Все остальные матчи будут перенесены на более благоприятный срок.

    Есть договоренность с УЕФА о том, что игры можем провести в дни встреч еврокубков», – сказал Прядкин.

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