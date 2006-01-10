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    Алекперов и Федун поменяли структуру владения «Спартаком»

    Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия бизнес Вагит Алекперов Футбол

    Собственники АО «ФК «Спартак-Москва» поменяли схему владения футбольным клубом, сообщает «Интерфакс».

    В декабре, по данным источника, у АО появилось два новых акционера, которые в сумме владеют почти 70 процентов «Спартака».

    Оба находятся в российской юрисдикции – это ООО «Спорт-Холдинг» с 47,44 процентов в капитале и АО «Капитальные активы», у которого 22 процента.

    До этого времени владельцем 70 процентов «Спартака» значилась Moran Trading Resources с Британских Виргинских островов.

    Оставшиеся 30,56% футбольного клуба – у гражданина РФ. Его имя не называется.

    «Спорт-Холдинг» и «Капитальные активы» подконтрольны Вагиту Алекперову и Леониду Федуну практически в равных долях – с небольшим перевесом в пользу главы «ЛУКОЙЛа».

    «Спартак» принадлежит нынешним владельцам 15 лет: в 2003-2004 годах клуб приобрели у Андрея Червиченко, по оценке Forbes, за 70-90 миллионов долларов.

    За это время «Спартак» построил собственный стадион и выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17. 

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