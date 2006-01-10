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    Никола Влашич: «Мне сразу сказали, что «Зенит» привилегирован в плане судейства, но я этого не почувствовал»

    Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия судьи Никола Влашич Футбол

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о судействе в чемпионате России, а также о перспективах армейцев в борьбе за чемпионаство.

    «Я хочу выиграть чемпионат России с ЦСКА, потому что трофеев у меня нет. Думаю, что сейчас очень хороший момент для этого. Мы способны победить, близки к «Зениту». У нас очень качественная команда, и я не вижу никого, кто играл бы лучше, чем мы. У «Зенита» и некоторых других команд больше денег и больше дорогих игроков, но они не лучше, чем мы.

    Возможно, мы не так опытны, как остальные, но у нас есть мотивация, качество игры, мы мощные и хорошо понимаем тренера и просто классные футболисты. Думаю, что у ЦСКА превосходная селекция. В раздевалке отличная химия, весной мы сыграемся еще лучше, наберемся опыта и не будет проблем с травмами – осенью мы не досчитались 5-6 важных игроков.

    Впечатления от судейства хорошие и, пожалуй, воздержусь от комментариев. Одноклубники сразу сказали, что «Зенит» более привилегирован в вопросе судейства, но я этого не почувствовал, когда мы играли между собой.

    Я не думал, что РПЛ – сложная лига. У многих команд примерно одинаковый уровень. Правда, из-за сильного холода иногда трудно играть. Еще я не люблю искусственный газон. Если решить все это, то РПЛ была бы настоящим прорывом. Плюс есть много хороших стадионов, особенно после ЧМ», – сказал Влашич.

    «Не вижу никого, кто лучше нас. У «Зенита» больше денег, но они не лучше». Влашич дал большое интервью

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