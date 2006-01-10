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    Australian Open. Шарапова стартует матчем с квалифаером, Касаткина – с Бачински, в четверти Халеп обе сестры Уильямс

    Теги Мария Шарапова Серена Уильямс Australian Open Анастасия Павлюченкова WTA Виктория Азаренко Екатерина Макарова Евгения Родина Симона Халеп Каролин Возняцки Петра Квитова Анжелик Кербер Слоун Стивенс Каролина Плишкова Элина Свитолина Маргарита Гаспарян Кики Бертенс Дарья Касаткина Наоми Осака Алена Остапенко Анастасия Потапова Анна Блинкова Екатерина Александрова Арина Соболенко Теннис

    В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона – Australian Open. В женской сетке сыграют 9 россиянок.

    В верхней четверти сетки из топ-сеяных оказались Симона Халеп (1) и Каролина Плишкова (7). Халеп сыграет с Кайей Канепи, которая обыграла ее в первом круге US Open-2018, а Плишкова – с квалифаером.

    В третьем круге Халеп теоретически может выйти на Винус Уильямс, которая начнет турнир встречей с Михаэлой Бузарнеску (25). А в четвертом круге – сыграть с Сереной Уильямс (16), которая стартует матчем против Татьяны Марии.

    Дарья Касаткина (10) в первом круге сыграет с Тимеей Бачински. В третьем круге ее может ждать Гарбинье Мугуруса (18), а в четвертом – Плишкова.

    Во второй четверти посеяны Наоми Осака (4) и Элина Свитолина (6). Чемпионка US Open стартует матчем против Магды Линетт, а чемпионка итогового встретится с квалифаером.

    В этой четверти Виктория Азаренко сыграет с Лаурой Зигемунд, Маргарита Гаспарян – с квалифаером, Анастасия Потапова – с Полин Парменьте, а Анна Блинкова – с Кристиной Плишковой.

    В третью четверть попали действующая чемпионка Каролин Возняцки (3) и Петра Квитова (8). Датчанка начнет турнир матчем против Элисон ван Эйтванк, а Квитова – против Магдалены Рыбариковой.

    Екатерина Александрова в первом раунде вышла на финалистку Брисбена Лесю Цуренко (24), а Мария Шарапова (30), Екатерина Макарова и Арина Соболенко (11) – на квалифаеров. Шарапова идет на Возняцки в третьем круге.

    Внизу сетки расположились Анжелик Кербер (2) и Слоун Стивенс (5). Чемпионка-2016 Кербер стартует матчем против Полоны Герцог, а победительница US Open-2017 Стивенс сыграет с Тэйлор Таунсенд.

    Евгения Родина встретится с Маркетой Вондроушовой, и Анастасия Павлюченкова – с олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пуиг.

    Полностью сетка здесь.

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