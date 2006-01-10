Australian Open. Шарапова стартует матчем с квалифаером, Касаткина – с Бачински, в четверти Халеп обе сестры Уильямс

В Мельбурне прошла жеребьевка первого «Большого шлема» сезона – Australian Open. В женской сетке сыграют 9 россиянок.

В верхней четверти сетки из топ-сеяных оказались Симона Халеп (1) и Каролина Плишкова (7). Халеп сыграет с Кайей Канепи, которая обыграла ее в первом круге US Open-2018, а Плишкова – с квалифаером.

В третьем круге Халеп теоретически может выйти на Винус Уильямс, которая начнет турнир встречей с Михаэлой Бузарнеску (25). А в четвертом круге – сыграть с (16), которая стартует матчем против Татьяны Марии.

(10) в первом круге сыграет с Тимеей Бачински. В третьем круге ее может ждать Гарбинье Мугуруса (18), а в четвертом – Плишкова.

Во второй четверти посеяны Наоми Осака (4) и (6). Чемпионка US Open стартует матчем против Магды Линетт, а чемпионка итогового встретится с квалифаером.

В этой четверти сыграет с Лаурой Зигемунд, Маргарита Гаспарян – с квалифаером, Анастасия Потапова – с Полин Парменьте, а Анна Блинкова – с Кристиной Плишковой.

В третью четверть попали действующая чемпионка (3) и Петра Квитова (8). Датчанка начнет турнир матчем против Элисон ван Эйтванк, а Квитова – против Магдалены Рыбариковой.

Екатерина Александрова в первом раунде вышла на финалистку Брисбена Лесю Цуренко (24), а Мария Шарапова (30), Екатерина Макарова и Арина Соболенко (11) – на квалифаеров. Шарапова идет на Возняцки в третьем круге.

Внизу сетки расположились Анжелик Кербер (2) и Слоун Стивенс (5). Чемпионка-2016 Кербер стартует матчем против Полоны Герцог, а победительница US Open-2017 Стивенс сыграет с Тэйлор Таунсенд.

Евгения Родина встретится с Маркетой Вондроушовой, и Анастасия Павлюченкова – с олимпийской чемпионкой Рио Моникой Пуиг.

Полностью сетка здесь.