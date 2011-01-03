Россия сыграет в 1/2 финала МЧМ с США, «Челси» купил Пулишича за 64 млн евро, «МЮ» выиграл 4-й матч при Сульшере и другие новости утра

1. «Боруссия» продала Пулишича в «Челси» за 64 млн евро. Сезон он доиграет в Дортмунде в аренде. Это 3-й самый дорогой трансфер в истории лондонцев.

2. На МЧМ-2019 Россия разгромила Словакию (8:3) и встретится в 1/2 финала с США. Канада впервые останется без медалей на домашнем турнире.

3. Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Ньюкасл», выиграв 4 матча подряд при Сульшере с общим счетом – 14:3. Норвежцу осталась одна победа до рекорда сэра Мэтта Басби.

«Челси» сыграл вничью с «Саутгемптоном», «Вест Хэм» смог отыграться у «Брайтона» с 0:2, «Борнмут» устроил перестрелку из 6 голов с «Уотфордом».

4. НХЛ. Кучеров стал первой звездой декабря. Овечкин пропустит Матч звезд из-за желания отдохнуть.

5. «Тур де Ски». Непряева стала второй в масс-старте на 10 км «классикой», Седова – 3-я. Устюгов сломал палку в гонке на 15 км, но стал 3-м.

6. НХЛ. Радулов набрал 3 очка, Малкин – 2, Бучневич прервал 7-матчевую безголевую серию. Другие результаты – здесь.

7. Трансферы. Фабрегас едет в «Монако» – контракт на 2,5 года, бонус более 10 млн евро. «Лион» не продаст «Зениту» Тузара, россияне теперь хотят хавбека сборной Норвегии Сельнэса. «Спартак» нацелился на защитника «Гента» Бронна.

Годин может летом бесплатно уйти из «Атлетико». «Интер» предлагает Эшли Янгу соглашение на 2 года. «Краснодар» не отпускает Каборе в «Бешикташ».

8. Цифра дня. У Роналду 150 млн подписчиков в инстаграме. Он первый в мире.

9. Теннис. Брисбен (ATP). Надаль снялся из-за новой травмы. Медведев, Нисикори, Димитров, Раонич вышли в 1/4 финала. (WTA). Саснович, Севастова и Плишкова идут дальше, Квитова и Свитолина выбыли.

Доха (ATP). Джокович, Вавринка вышли в 1/4 финала, Рублев выбыл.

10. В НБА «Бостон» обыграл «Миннесоту», «Лейкерс» уступили «Оклахома-Сити». Остальные результаты – здесь.

11. Заседание комитета WADA по вопросу соответствия РУСАДА пройдет 14-15 января. 16 антидопинговых агентств призвали WADA срочно принять решение по РУСАДА.

12. НХЛ. Бобровский и еще четверо россиян вошли в топ-100 вратарей в истории по версии The Hockey News.

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