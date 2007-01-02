«Монако» и Фабрегас согласовали контракт на 2,5 года. Испанец получит бонус более 10 млн евро

В «Монако» уверены в осуществлении трансфера полузащитника Франсеска Фабрегаса.

Руководство монегасков сделало ему очень выгодное финансовое предложение, чтобы он согласился на переход.

Стороны договорились о контракте на 2,5 года, испанец получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

Теперь осталось согласовать последние детали сделки с «Челси». Ожидается, что трансфер будет оформлен на следующей неделе.

В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями, и лишь раз появился в стартовом составе. С его статистикой можно ознакомиться здесь.