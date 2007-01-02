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    «Монако» и Фабрегас согласовали контракт на 2,5 года. Испанец получит бонус более 10 млн евро

    Теги Монако Челси Франсеск Фабрегас премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Футбол

    В «Монако» уверены в осуществлении трансфера полузащитника «Челси» Франсеска Фабрегаса.

    Руководство монегасков сделало ему очень выгодное финансовое предложение, чтобы он согласился на переход.

    Стороны договорились о контракте на 2,5 года, испанец получит подписной бонус в размере более 10 миллионов евро, сообщает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe.

    Теперь «Монако» осталось согласовать последние детали сделки с «Челси». Ожидается, что трансфер будет оформлен на следующей неделе.

    В нынешнем сезоне Фабрегас провел всего 5 матчей в чемпионате Англии, не отметившись результативными действиями, и лишь раз появился в стартовом составе. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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