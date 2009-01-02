«Боруссия» объявила о летнем трансфере Пулишича в «Челси» за 64 млн евро. Он доиграет сезон в Дортмунде

Полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич следующим летом станет игроком .

По договоренности клубов 20-летний хавбек доиграет нынешний сезон в Дортмунде на правах аренды.

«Челси» заплатил за американского футболиста 64 миллиона евро. При этом его аренда будет бесплатной для .

Пулишич присоединился к академии «Боруссии» в 2015 году. Он выступал за юношеские и молодежные команды, а в 2016 году дебютировал в бундеслиге.

С сезона-2016/17 Кристиан является основным игроком дортмундцев. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.