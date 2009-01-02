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    «Боруссия» объявила о летнем трансфере Пулишича в «Челси» за 64 млн евро. Он доиграет сезон в Дортмунде

    Теги Боруссия Дортмунд Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы Кристиан Пулишич Футбол

    Полузащитник «Боруссии» Кристиан Пулишич следующим летом станет игроком «Челси».

    По договоренности клубов 20-летний хавбек доиграет нынешний сезон в Дортмунде на правах аренды.

    «Челси» заплатил за американского футболиста 64 миллиона евро. При этом его аренда будет бесплатной для «Боруссии».

    Пулишич присоединился к академии «Боруссии» в 2015 году. Он выступал за юношеские и молодежные команды, а в 2016 году дебютировал в бундеслиге. 

    С сезона-2016/17 Кристиан является основным игроком дортмундцев. С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

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