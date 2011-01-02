14-15 января пройдет заседание комитета WADA по вопросу соответствия РУСАДА

14-15 января пройдет заседание комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA), где будет обсуждаться вопрос соответствия статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) критериям WADA.

20 сентября исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.

Российская сторона не предоставила экспертам WADA доступ к данным до дедлайна из-за проблем с сертификацией оборудования.

обратилось к министру спорта Российской Федерации Павлу Колобкову и генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу, чтобы уведомить их о происходящей ситуации и дальнейших действиях в отношении России.

Учитывая важность доступа к данным и последующего анализа данных из бывшей московской лаборатории для чистого спорта, а также, чтобы подкрепить обвинения одних спортсменов и оправдать других, эксперты агентства по-прежнему готовы приступить к извлечению данных, если российские власти решат проблему с сертификацией оборудования», – говорится в заявлении .