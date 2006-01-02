«Зенит» интересуется хавбеком сборной Норвегии Сельнэсом

проявляет интерес к полузащитнику «Сент-Этьена» Уле Сельнэсу.

Сумма трансфера может составить более 10 миллионов евро, сообщает MadeInFOOT со ссылкой на L’Equipe.

Действующий контракт 24-летнего хавбека с французским клубом рассчитан до июня 2020 года.

В текущем сезоне норвежец является одним из лидеров . Он провел 17 матчей в лиге 1 и отметился шестью голевыми передачами, что является лучшим показателем в команде.

За сборную Норвегии Сельнэс провел 23 матча и забил два мяча. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.