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    «Зенит» интересуется хавбеком сборной Норвегии Сельнэсом

    Теги Зенит Сент-Этьен премьер-лига Россия лига 1 Франция сборная Норвегии по футболу возможные трансферы Уле Сельнэс Футбол

    «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Сент-Этьена» Уле Сельнэсу.

    Сумма трансфера может составить более 10 миллионов евро, сообщает MadeInFOOT со ссылкой на L’Equipe.

    Действующий контракт 24-летнего хавбека с французским клубом рассчитан до июня 2020 года.

    В текущем сезоне норвежец является одним из лидеров «Сент-Этьена». Он провел 17 матчей в лиге 1 и отметился шестью голевыми передачами, что является лучшим показателем в команде.

    За сборную Норвегии Сельнэс провел 23 матча и забил два мяча. С подробной статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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