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    Пеп Гвардиола: «Ливерпуль» – лучшая команда в истории Англии. Но мы можем их обыграть»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Не могу передставить, что то, что произошло в прошлом случится в будущем. Когда мы выигрываем много матчей, это не значит, что то же самое случится и в будущем.

    Я чувствую, что каждый может обыграть нас, но также есть ощущение, что мы можем победить всех.

    В прошлом году мы обыграли «Ливерпуль» со счетом 5-0 здесь. Но это «Ливерпуль» – лучшая команда в истории Англии. Мы можем победить их. Я знаю, что сегодня никто не доверяет нам, но что есть, то есть.

    На данный момент «Ливерпуль» – лучшая команда в Европе, что касается согласованности, контроля за деталями своей игры.

    Все говорят, что «Ман Сити» будет делать, если проиграет, но мы можем выиграть.

    Я восхищен [первой половиной сезона в АПЛ]. Мы набрали много очков, но одна команда была лучше. Нужно поздравить ее с этим.

    Я точно знаю, что происходит, когда выигрываешь премьер-лигу и набираешь 100 очков, насколько сложно потом вернуться, и мы сделали это», – сказал Гвардиола.

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