Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    16 антидопинговых агентств призвали WADA срочно принять решение по РУСАДА

    Теги допинг WADA РУСАДА iNADO Биатлон

    16 национальных антидопинговых агентств выступили с заявлением, в котором призвали Всемирное антидопинговое агентство (WADA) немедленно принять решение по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА). 

    «Мы признаем, что РУСАДА сотрудничает с WADA в решении проблемы (допуска в московскую антидопинговую лабораторию), но условия, поставленные 20 сентября 2018 года, были однозначными: без предоставленных данных результат может быть только один. 

    Важность данной ситуации не гарантирует России предоставление еще двух недель для соблюдения условий.

    Интерес к чистому спорту висит на волоске, WADA должно рассмотреть вопрос о статусе РУСАДА без задержек», – говорится в заявлении. 

    Заявление поддержали национальные антидопинговые агентства Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, Швеции и США.

    20 сентября исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, но при условии, что до 31 декабря специалисты организации получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории. 

    Российская сторона не предоставила экспертам WADA доступ к данным до дедлайна из-за проблем с сертификацией оборудования. 

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться