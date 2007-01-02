«Тур де Ски». Непряева, Белорукова, Седова, Остберг и Пярмякоски пробегут классический масс-старт на 10 км

2 января в немецком Оберстдорфе состоится четвертый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
4-й этап
Оберстдорф, Германия
Женщины
Масс-старт
10 км, классический стиль
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет после 3-го этапа
1. Джессика Диггинс (США) – 28.25,6
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,1
3. Наталья Непряева (Россия) – 15,1
4. Юлия Белорукова (Россия) – 31,8
5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 51,8
6. Стина Нильссон (Швеция) – 52,0
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 56,9
8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.19,4
9. Анастасия Седова (Россия) – 1.23,0
10. Софи Колдуэл (США) – 1.27,6
11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.31,3
12. Лотта Венг (Норвегия) – 1.35,2
13. Хайди Венг (Норвегия) – 1.35,9...
26. Мария Истомина (Россия) – 2.23,4…
27. Анна Нечаевская (Россия) – 2.37,1…
29. Елена Соболева (Россия) – 2.44,5...
32. Лидия Дуркина (Россия) – 3.02,7...
42. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.17,2