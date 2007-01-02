«Тур де Ски». Непряева, Белорукова, Седова, Остберг и Пярмякоски пробегут классический масс-старт на 10 км

2 января в немецком Оберстдорфе состоится четвертый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

4-й этап

Оберстдорф, Германия

Женщины

Масс-старт

10 км, классический стиль

Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет после 3-го этапа

1. Джессика Диггинс (США) – 28.25,6

2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,1

3. Наталья Непряева (Россия) – 15,1

4. Юлия Белорукова (Россия) – 31,8

5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 51,8

6. Стина Нильссон (Швеция) – 52,0

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 56,9

8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.19,4

9. Анастасия Седова (Россия) – 1.23,0

10. Софи Колдуэл (США) – 1.27,6

11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.31,3

12. Лотта Венг (Норвегия) – 1.35,2

13. Хайди Венг (Норвегия) – 1.35,9...

26. Мария Истомина (Россия) – 2.23,4…

27. Анна Нечаевская (Россия) – 2.37,1…

29. Елена Соболева (Россия) – 2.44,5...

32. Лидия Дуркина (Россия) – 3.02,7...

42. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.17,2

