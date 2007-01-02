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    «Тур де Ски». Непряева, Белорукова, Седова, Остберг и Пярмякоски пробегут классический масс-старт на 10 км

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски Астрид Якобсен сборная Норвегии жен сборная Швеции жен сборная Финляндии жен Ида Ингемарсдоттер сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Елена Соболева Анастасия Седова Хайди Венг Джессика Диггинс Наталья Непряева Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Анна Нечаевская Сэди Бьорнсен Софи Колдуэл Юлия Белорукова Лидия Дуркина Анна Жеребятьева Лотта Венг Мария Истомина Лыжные виды

    2 января в немецком Оберстдорфе состоится четвертый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Женщины пробегут классический масс-старт на 10 км.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    4-й этап

    Оберстдорф, Германия

    Женщины

    Масс-старт

    10 км, классический стиль

    Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

    Общий зачет после 3-го этапа

    1. Джессика Диггинс (США) – 28.25,6
    2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 1,1
    3. Наталья Непряева (Россия) – 15,1
    4. Юлия Белорукова (Россия) – 31,8
    5. Ида Ингемарсдоттер (Швеция) – 51,8
    6. Стина Нильссон (Швеция) – 52,0
    7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 56,9
    8. Сэди Бьорнсен (США) – 1.19,4
    9. Анастасия Седова (Россия) – 1.23,0
    10. Софи Колдуэл (США) – 1.27,6
    11. Астрид Якобсен (Норвегия) – 1.31,3
    12. Лотта Венг (Норвегия) – 1.35,2
    13. Хайди Венг (Норвегия) – 1.35,9...
    26. Мария Истомина (Россия) – 2.23,4…
    27. Анна Нечаевская (Россия) – 2.37,1…
    29. Елена Соболева (Россия) – 2.44,5...
    32. Лидия Дуркина (Россия) – 3.02,7...
    42. Анна Жеребятьева (Россия) – 3.17,2

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