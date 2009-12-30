«Ливерпуль» разнес «Арсенал», новый рекорд «Юве», последняя гонка Шипулина, Денисов продлил контракт с «Локо» и другие новости утра

1. «Ливерпуль» уничтожил «Арсенал» (5:1) на «Энфилде», набрал 54 очка и уверенно лидирует в АПЛ. «Тоттенхэм» неожиданно проиграл «Вулверхэмптону», у «шпор» 45 очков, а «Ман Сити», идущий третьим, имеет в активе 44 балла и играет сегодня. Все результаты игрового дня АПЛ – здесь.

2. «Ювентус» в 19-м туре серии А победил «Сампдорию» (2:1) и ушел на зимний перерыв лидером чемпионата, набрав в первом круге 53 очка. Это новый рекорд (прошлый тоже был у «Юве»). Криштиану Роналду забил 14-й мяч и возглавил бомбардирскую гонку.

«Интер» на выезде одолел «Эмполи», «Наполи» дома на характере дожал «Болонью», а «Милан» переиграл СПАЛ, прервав 5-матчевую безвыигрышную серию. К зимнему перерыву неаполитанцы отстают от «Юве» на 9 очков, «Милан» внезапно оказался всего в одном очке от зоны Лиги чемпионов.

3. Полузащитник Игорь Денисов подписал новый контракт с «Локомотивом». И рассказал, что пошел на понижение зарплаты.

4. В единственном матче КХЛ «Адмирал» проиграл СКА в овертайме, ведя по ходу матча 2:0.

5. Итальянские биатлонисты Доротея Вирер и Лукас Хофер выиграли пасьют на «Рождественской гонке» в немецком Гельзенкирхене. Россияне Екатерина Юрлова и Антон Шипулин заняли седьмое место. Для Шипулина эта гонка стала последней в карьере.

6. На МЧМ-2019 по хоккею Канада обыграла Чехию, Швеция в овертайме вырвала победу у США, чудом вытащивших концовку основного времени. Все результаты дня – здесь.

Сборная России, тем временем, окончательно заполнила заявку на турнир – теперь у нас 13 нападающих.

7. В шотландском дерби старой фирмы Стивен Джеррард победил Брендана Роджерса: «Рейнджерс» выиграли у «Селтика» в чемпионате впервые с 2012 года.

8. Биатлонист Семен Сучилов выиграл мужскую индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Во втором женском спринте победу одержала Светлана Миронова.

Дмитрий Малышко, Максим Цветков и Семен Сучилов вошли в состав сборной России на Кубок мира. В женскую команды на январские этапы Кубка мира попали Валерия Васнецова, Наталья Гербулова и Лариса Куклина.

9. «Магнитка» выбыла из Кубка Шпенглера, проиграв в четвертьфинале немецкому «Нюрнбергу».

10. Шведская лыжница Стина Нильссон выиграла спринт свободным стилем на первом этапе «Тур де Ски». Россиянка Юлия Белорукова заняла 4-е место.

В мужском спринте первым стал норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов – 6-й.

11. В НХЛ «Тампа» продолжает выдавать результативные победы и переписывать клубные рекорды, а Кучеров – набирать очки.

«Питтсбург» разгромил «Сент-Луис» и впервые в сезоне выиграл 5 матчей подряд. «Даллас» обыграл «Детройт» благодаря дублю Радулова. Все результаты дня – здесь.

12. Новым генеральным директором «Локомотива» стал Василий Кикнадзе. Он сменил на этом посту Илью Геркуса.

13. В НБА «Новый Орлеан» Дэвиса уступил набравшему ход «Хьюстону» Хардена, «Голден Стэйт» обыграл в гостях «Портленд» и другие результаты.

14. Игроки «Лос-Анджелеса» выбрали себе песни для празднования голов. Российский форвард Илья Ковальчук будет отмечать шайбы под трек Басты «Моя игра».

15. UFC. Джон Джонс победил Александра Густафссона и вернул титул в полутяжелом весе. Российский боец Петр Ян досрочно победил бразильца Дугласа Силву де Андраде, одержав 3-ю победу в 3 боях под эгидой организации.

У женщин Аманда Нуньес нокаутировала Крис Сайборг за 51 секунду и стала первой чемпионкой UFC в двух дивизионах

Цитата дня.

«Сейчас девочка плоская, как мальчик, делает сложные прыжки. Нужны такие девушки, на которых мужчинам приятно взглянуть». Тренер Александр Жулин – о женском фигурном катании.