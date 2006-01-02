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    Юрген Клопп: «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире»

    Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».

    «Предстоит очень сложная игра. «Манчестер Сити» – действительно сильная команда с выдающимся тренером.

    Мы должны действовать смело и выйти на игру с желанием, как и на любой другой матч. Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире. Это мое мнение.

    Количество очков меняется, но подготовка – нет. Когда я вижу людей на улицах, они живут нормальной жизнью. Нравится ли им игра парней? Конечно. Но неуважительно думать, что наши фанаты уже празднуют.

    Результаты и игра «Ливерпуля» вселяют уверенность. У наших футболистов есть класс. 

    Если бы «Ливерпуль» отставал на 10 очков, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же, нет. Завтра только 3 января.

    Предстоит очень важная игра – своего рода матч за 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы», – сказал Клопп.

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