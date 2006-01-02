Юрген Клопп: «Манчестер Сити» – лучшая команда в мире»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча 21-го тура АПЛ против «Манчестер Сити».
«Предстоит очень сложная игра. «Манчестер Сити» – действительно сильная команда с выдающимся тренером.
Мы должны действовать смело и выйти на игру с желанием, как и на любой другой матч. Для меня «Ман Сити» – лучшая команда в мире. Это мое мнение.
Количество очков меняется, но подготовка – нет. Когда я вижу людей на улицах, они живут нормальной жизнью. Нравится ли им игра парней? Конечно. Но неуважительно думать, что наши фанаты уже празднуют.
Результаты и игра «Ливерпуля» вселяют уверенность. У наших футболистов есть класс.
Если бы «Ливерпуль» отставал на 10 очков, сказал бы я, что мы не можем их догнать? Конечно же, нет. Завтра только 3 января.
Предстоит очень важная игра – своего рода матч за 6 очков. Это мотивация для соперника на 100%, и мы должны быть готовы», – сказал Клопп.