Артем Ребров: «Однажды на Новый год нарядился Розовой пантерой. Розовые облегающие колготки, водолазка, шапка»

Вратарь Артем Ребров рассказал, в каком костюме однажды отмечал Новый год.

— Еще когда не был женат, пытался удивить девушку новогодними костюмами. Однажды нарядился Розовой пантерой.

Только фотографий не могу теперь найти. Было здорово! Розовые колготки облегающие, водолазка, шапка…

Это было в деревне, тематический Новый год. Нам было по двадцать с небольшим лет. Кто-то был Чебурашкой, кто-то — Дедом Морозом, а я Розовой пантерой. Но я бы и в Москве так выйти мог, не обломался бы. Меня же тогда никто не знал.

— С приближением Нового года начинается движение мыслей: как все спланировать, что подарить, чем удивить. Как с этим справляетесь?

— Сейчас проще стало. Супруга лучше в этом разбирается. Обычно садимся со списком: тети, дяди, бабушки, дедушки по ее и моей линии. Плюс — работники стадиона. Много кто получается. Расписываем – кому что.

И она говорит: вот, мол, тебе список. И тут уже моя задача — поехать, найти, купить. Обычно это уже середина-конец декабря, свободное время есть.

Я, как все, езжу по Москве с этим списком. Хочется детей чем-то удивить и купить нужную вещь какую-то, – сказал Ребров.