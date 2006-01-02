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    Артем Ребров: «Однажды на Новый год нарядился Розовой пантерой. Розовые облегающие колготки, водолазка, шапка»

    Теги Спартак Артем Ребров премьер-лига Россия светская хроника Матч ТВ Футбол

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал, в каком костюме однажды отмечал Новый год.

    — Еще когда не был женат, пытался удивить девушку новогодними костюмами. Однажды нарядился Розовой пантерой.

    Только фотографий не могу теперь найти. Было здорово! Розовые колготки облегающие, водолазка, шапка…

    Это было в деревне, тематический Новый год. Нам было по двадцать с небольшим лет. Кто-то был Чебурашкой, кто-то — Дедом Морозом, а я Розовой пантерой. Но я бы и в Москве так выйти мог, не обломался бы. Меня же тогда никто не знал.

    — С приближением Нового года начинается движение мыслей: как все спланировать, что подарить, чем удивить. Как с этим справляетесь?

    — Сейчас проще стало. Супруга лучше в этом разбирается. Обычно садимся со списком: тети, дяди, бабушки, дедушки по ее и моей линии. Плюс — работники стадиона. Много кто получается. Расписываем – кому что.

    И она говорит: вот, мол, тебе список. И тут уже моя задача — поехать, найти, купить. Обычно это уже середина-конец декабря, свободное время есть.

    Я, как все, езжу по Москве с этим списком. Хочется детей чем-то удивить и купить нужную вещь какую-то, – сказал Ребров.

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