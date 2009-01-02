«Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Сундбю, Колонья и Клэбо пробегут гонку с общего старта на 15 км «классикой»

2 января в немецком Оберстдорфе пройдет четвертый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут гонку с общего старта на 15 км «классикой».

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

4-й этап

Оберстдорф, Германия

Мужчины

Масс-старт

15 км, классический стиль

Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

Общий зачет после 3-го этапа

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 34.44,1

2. Сергей Устюгов (Россия) – 12,0

3. Александр Большунов (Россия) – 25,1

4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45,6

5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 58,5

6. Ришар Жув (Франция) – 1.12,9

7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.19,4

8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.24,2

9. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.26,2

10. Калле Халварссон (Швеция) – 1.45,5

11. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.50,0...

14. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.00,7

16. Денис Спицов (Россия) – 2.04,5

17. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.05,7

19. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.16,0

20. Евгений Белов (Россия) – 2.20,9

21. Алекс Харви (Канада) – 2.22,2

22. Морис Манифика (Франция) – 2.28,0

23. Шюр Рете (Норвегия) – 2.31,4...

28. Алексей Полторанин (Казахстан) – 2.42,0...

32. Андрей Ларьков (Россия) – 2.51,4...

35. Александр Бессмертных (Россия) – 2.58,0...

44. Глеб Ретивых (Россия) – 3.14,6

43. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.15,6...

63. Андрей Собакарев (Россия) – 3.48,9