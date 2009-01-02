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    «Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Сундбю, Колонья и Клэбо пробегут гонку с общего старта на 15 км «классикой»

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии сборная Канады Дарио Колонья сборная Швейцарии Мартин Йонсруд Сундбю Евгений Белов сборная Франции Морис Манифика Александр Бессмертных Алексей Полторанин Алекс Харви Глеб Ретивых Сергей Устюгов Андрей Ларьков Шюр Рете Финн Хоген Крог Калле Халварссон Федерико Пеллегрино Дидрик Тонсет Синдре Бьорнестад Скар Андрей Мельниченко Йоханнес Клэбо Денис Спицов Симен Хегстад Крюгер Эмиль Иверсен Александр Большунов Андрей Собакарев Ришар Жув Лыжные виды

    2 января в немецком Оберстдорфе пройдет четвертый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут гонку с общего старта на 15 км «классикой».

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    4-й этап

    Оберстдорф, Германия

    Мужчины

    Масс-старт

    15 км, классический стиль

    Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.

    Общий зачет после 3-го этапа

    1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 34.44,1
    2. Сергей Устюгов (Россия) – 12,0
    3. Александр Большунов (Россия) – 25,1
    4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45,6
    5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 58,5
    6. Ришар Жув (Франция) – 1.12,9
    7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.19,4
    8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.24,2
    9. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.26,2
    10. Калле Халварссон (Швеция) – 1.45,5
    11. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.50,0...
    14. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.00,7
    16. Денис Спицов (Россия) – 2.04,5
    17. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.05,7
    19. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.16,0
    20. Евгений Белов (Россия) – 2.20,9
    21. Алекс Харви (Канада) – 2.22,2
    22. Морис Манифика (Франция) – 2.28,0
    23. Шюр Рете (Норвегия) – 2.31,4...
    28. Алексей Полторанин (Казахстан) – 2.42,0...
    32. Андрей Ларьков (Россия) – 2.51,4...
    35. Александр Бессмертных (Россия) – 2.58,0...
    44. Глеб Ретивых (Россия) – 3.14,6
    43. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.15,6...
    63. Андрей Собакарев (Россия) – 3.48,9

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