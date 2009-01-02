«Тур де Ски». Устюгов, Большунов, Сундбю, Колонья и Клэбо пробегут гонку с общего старта на 15 км «классикой»

2 января в немецком Оберстдорфе пройдет четвертый этап лыжной многодневки «Тур де Ски». Мужчины пробегут гонку с общего старта на 15 км «классикой».
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
4-й этап
Оберстдорф, Германия
Мужчины
Масс-старт
15 км, классический стиль
Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – на телеканале Eurosport.
Общий зачет после 3-го этапа
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия) – 34.44,1
2. Сергей Устюгов (Россия) – 12,0
3. Александр Большунов (Россия) – 25,1
4. Эмиль Иверсен (Норвегия) – 45,6
5. Синдре Бьорнестад Скар (Норвегия) – 58,5
6. Ришар Жув (Франция) – 1.12,9
7. Федерико Пеллегрино (Италия) – 1.19,4
8. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 1.24,2
9. Финн Хоген Крог (Норвегия) – 1.26,2
10. Калле Халварссон (Швеция) – 1.45,5
11. Андрей Мельниченко (Россия) – 1.50,0...
14. Дидрик Тонсет (Норвегия) – 2.00,7
16. Денис Спицов (Россия) – 2.04,5
17. Дарио Колонья (Швейцария) – 2.05,7
19. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.16,0
20. Евгений Белов (Россия) – 2.20,9
21. Алекс Харви (Канада) – 2.22,2
22. Морис Манифика (Франция) – 2.28,0
23. Шюр Рете (Норвегия) – 2.31,4...
28. Алексей Полторанин (Казахстан) – 2.42,0...
32. Андрей Ларьков (Россия) – 2.51,4...
35. Александр Бессмертных (Россия) – 2.58,0...
44. Глеб Ретивых (Россия) – 3.14,6
43. Максим Вылегжанин (Россия) – 3.15,6...
63. Андрей Собакарев (Россия) – 3.48,9