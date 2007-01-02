Надаль снялся с турнира в Брисбене из-за новой травмы

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль снялся с турнира в Брисбене из-за растяжения бедра.

«МРТ показало небольшое повреждение левого бедра. Я попробовал поиграть, хотел сыграть, но врачи рекомендовали не делать этого, потому что можно состояние усугубить. Соревновательное напряжение этим чревато.

Чувствую себя лучше, чем четыре дня назад. Но если сыграю здесь, могу вылететь на месяц. Это неприятно, и я безмерно благодарен всем, что поддерживает меня на протяжении всей карьеры, особенно в такие моменты».

В сетке турнира 17-кратного чемпиона «Шлемов», в прошлом году так же снявшегося в последний момент, заменит Таро Даниэль (LL), который во втором круге сыграет с Жо-Вильфредом Тсонга.