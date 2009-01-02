Бронза Устюгова, крупные победы «Арсенала» и «Тоттенхэма», 76 тысяч зрителей на матче НХЛ и другие новости утра

1. Российский лыжник Сергей Устюгов финишировал третьим.в спринте свободным стилем в рамках многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Валь-Мустайре. Первым стал норвежец Йоханнес Клэбо.

Лучший российский результат в женской гонке – 8-е место Юлии Белоруковой. Победу одержала шведка Стина Нильссон.

2. «Арсенал» и «Тоттенхэм» успешно провели очередные матчи в АПЛ: «канониры» разнесли «Фулхэм» (4:1), а «шпоры» – «Кардифф» (3:0). Пьер-Эмерик Обамеянг и Харри Кейн забили по голу и делят первое место в гонке бомбардиров.

3. В НХЛ «Бостон» выиграл у «Чикаго» (4:2) в матче «Зимней классики» на открытом воздухе. Посещаемость игры стала второй в истории лиги – 76 126 зрителей.

4. Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал игроком года по версии испанской газеты Marca, Роналду – четвертый в рейтинге.

5. В НБА 45 очков Ленарда помогли «Торонто» взять верх над «Ютой» и другие результаты.

6. Доход «Челси» в сезоне-2017/18 составил 443,4 млн фунтов, прибыль – 62 млн. Это рекорды клуба.

7. Бывший форвард «Салавата Юлаева» и сборной России Олег Сапрыкин устроил дебош на рейсе Сочи – Москва. Самолет экстренно посадили в Воронеже.

8. Криштиану Роналду объяснил, что не играл за сборную после ЧМ-2018 по договоренности с тренерским штабом, чтобы лучше адаптироваться в «Ювентусе».

9. Матч звезд НХЛ-2020 пройдет в Сент-Луисе. «Калгари» и «Виннипег» сыграют в «Классике наследия»-2019, «Даллас» примет «Зимнюю классику»-2020, а «Колорадо» – матч Stadium Series.

10. Игроки ЦСКА Ильзат Ахметов и Федор Чалов попали в топ-50 игроков по версии УЕФА, которые ярко проявят себя в 2019 году. Ждем!

11. В первом круге турнира в Дохе российский теннисист Карен Хачанов проиграл трехкратному чемпиону «Шлемов» Стэну Вавринке.

Цитаты дня.

«Может быть, он лучший друг Неймара». Капитан российской молодежки Клим Костин потроллил канадца Максима Комтуа за картинное падение.

«Поздравил тебя с НГ только потому, что хочу узнать, во сколько тренировка». Новогодняя переписка игроков «Ливерпуля» Мо Салаха и Деяна Ловрена.

«Никто не удивлен, что русские проигнорировали дедлайн предоставления доступа к московской лаборатории». Глава Антидопингового агентства США негодует.