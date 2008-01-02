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    МЧМ-2019. 1/4 финала. Россия сыграет со Словакией, Канада против Финляндии

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    В Канаде продолжается МЧМ-2019. В 1/4 финала Россия сыграет со Словакией.

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте также можно будет посмотреть игру. Начало – в 06:30 по московскому времени.

    МЧМ-2019

    Четвертьфинал

    Швеция U-20 – Швейцария U-20
    Дата проведения
    3 января, 00.00
    Онлайн матча Видео

     

    Канада U-20 – Финляндия U-20
    Дата проведения
    3 января, 02.30, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

     

    США U-20 – Чехия U-20
    Дата проведения
    3 января, 04.00
    Онлайн матча Видео

     

    Россия U-20 – Словакия U-20
    Дата проведения
    3 января, 06.30, «Rogers Arena»
    Онлайн матча Видео

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Sports.ru показывает матчи сборной России на МЧМ-2019

    Таблицы МЧМ-2019

    Календарь МЧМ-2019

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