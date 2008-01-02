МЧМ-2019. 1/4 финала. Россия сыграет со Словакией, Канада против Финляндии

В Канаде продолжается МЧМ-2019. В 1/4 финала Россия сыграет со Словакией.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. На сайте также можно будет посмотреть игру. Начало – в 06:30 по московскому времени.

МЧМ-2019

Четвертьфинал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Sports.ru показывает матчи сборной России на МЧМ-2019

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