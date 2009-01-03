«МЮ» выиграл 4 матча подряд при Сульшере с общим счетом – 14:3

«Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 21-го тура премьер-лиги.
Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже четвертый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.
Ранее манкунианцы разгромили «Кардифф» (5:1) и «Борнмут» (4:1), а также переиграли «Хаддерсфилд» (3:1). Общая разница голов в четырех встречах – 14:3.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед».
- Дата проведения
- 2 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Ньюкасл –
Дубравка, Йедлин, Шер (Муто, 81), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Перес (Кенеди, 69), Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Атсу, Рондон.
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Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич, Мата (Санчес, 63), Погба, Марсьяль (Лукаку, 63), Рэшфорд (Лингард, 87).
Помните, как Сульшера называли Солскьяером?