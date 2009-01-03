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    «МЮ» выиграл 4 матча подряд при Сульшере с общим счетом – 14:3

    Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Ньюкасл премьер-лига Англия Ромелу Лукаку Маркус Рэшфорд Футбол

    «Ньюкасл» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:2) на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в матче 21-го тура премьер-лиги.

    Новый главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер выиграл уже четвертый матч подряд после того, как сменил в клубе Жозе Моуринью.

    Ранее манкунианцы разгромили «Кардифф» (5:1) и «Борнмут» (4:1), а также переиграли «Хаддерсфилд» (3:1). Общая разница голов в четырех встречах – 14:3.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию игры «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед».

    Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 0:2 (0:0, 0:2)
    Дата проведения
    2 января, 23.00, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 64 Лукаку, 0:2 – 80 Рэшфорд.
    НьюкаслДубравка, Йедлин, Шер (Муто, 81), Ласселс, Дамметт, Ритчи, Перес (Кенеди, 69), Хэйден, Диаме (Шелви, 53), Атсу, Рондон.
    Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Валенсия, Линделеф, Джонс, Шоу, Эррера, Матич, Мата (Санчес, 63), Погба, Марсьяль (Лукаку, 63), Рэшфорд (Лингард, 87).
    Предупреждения:
    Ласселс (28), Линделеф (46), Шоу (75).

    Помните, как Сульшера называли Солскьяером?

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