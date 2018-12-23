Россия вырвала победу у Швейцарии на МЧМ, победы российских лыжников, АПЛ уходит с «Матч ТВ» и другие новости утра

1. Российские лыжники выдали идеальный день на втором этапе «Тур де Ски» в Тоблахе.

Сергей Устюгов стал победителем индивидуальной гонки на 15 км в коньковой разделке, его соотечественник Александр Большунов занял третье место и возглавил общий зачет.

Наталья Непряева выиграла гонку с раздельного старта на 10 км свободным стилем. Третье место заняла еще одна россиянка – Анастасия Седова.

2. Молодежная сборная России выиграла у Швейцарии в третьем матче на МЧМ-2019 – 7:4, уступая по ходу игры 0:2 и 1:3. Чудеса продолжаются.

3. В английской премьер-лиге «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон» и вернулся на вторую строчку. Интрига в борьбе за титул пока еще жива.

«Манчестер Юнайтед» продолжает разрывать АПЛ после назначения Оле-Гуннара Сульшера главным тренером. Разгром «Борнмута», третья победа подряд и 12 голов в трех матчах. Лучше подарка на Новый год для фанатов «МЮ» не придумаешь.

Засиял Поль Погба, у которого четыре гола в трех последних матчах – больше, чем за 17 игр при Жозе Моуринью.

«Челси» укрепился в топ-4 благодаря победе над «Кристал Пэлас».

4. «Матч ТВ», похоже, теряет один из последних своих козырей – трансляции АПЛ. Телеканал не смог приобрести права на показ английского чемпионата. Ожидается, что теперь этим займется «Рамблер».

5. Набирает обороты сага с переходом полузащитника «ПСЖ» Адриена Рабьо в «Барселону». Мама и агент футболиста Вероника хочет увеличить подписной бонус от каталонского клуба с 10 до 15 млн евро.

«Барса» опровергла факт договоренности с французом, но подтвердила интерес к игроку.

6. В КХЛ ЦСКА обыграл «Торпедо», «Авангард» отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Барыс», а московское «Динамо» уступило рижскому. Все результаты дня – здесь.

7. В Единой лиге ВТБ ЦСКА обыграл в гостях таллинский «Калев» (85:80). Серхио Родригес набрал 26 очков.

8. В НБА «Даллас» одержал победу над «Оклахома-Сити», «Портленд» разгромил «Филадельфию» и другие результаты.

9. Стал известен окончательный состав сборной России по биатлону на январские этапы Кубка мира и Кубка IBU. Маргарита Васильева и Светлана Миронова едут на Кубок мира, Наталья Гербулова и Кристина Ильченко выступят на Кубке IBU.

10. Российская шахматистка Екатерина Лагно стала победительницей чемпионата мира по блицу, который прошел в Санкт-Петербурге. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл мужской турнир.

11. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова посетила матч КХЛ «Ак Барс» – «Нефтехимик» и выполнила символическое вбрасывание.

12. НХЛ. В единственном матче дня «Вегас» обыграл «Аризону».

Цитаты дня.

«Албин был прав. Чайки садятся и начинают клевать и продырявливать крышу». Будни питерской «Газпром Арены».

«Плохо отношусь к Дзюбе как к личности. У него целый шкаф скелетов». Артему лучше не читать мнение Уткина, если он не хочет испортить себе новогоднее настроение.