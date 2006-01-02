У Роналду 150 млн подписчиков в инстаграме. Он первый в мире

На инстаграм форварда «Ювентуса» подписались 150 миллионов человек.

33-летний португалец стал первым человеком, преодолевшим эту отметку.

Роналду – лидер в инстаграме по количеству подписчиков. На втором и третьем месте поп-певицы Селена Гомес (144,5 миллионов) и Ариана Гранде (141,3 миллиона).

Помимо Роналду, более 100 миллионов подписчиков среди спортсменов у форварда «ПСЖ» Неймара (108,9 миллионов) и нападающего «Барселоны» (105,1 миллиона).

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