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    У Роналду 150 млн подписчиков в инстаграме. Он первый в мире

    Теги Криштиану Роналду Ювентус Лионель Месси серия А Италия рейтинги Неймар интернет соцсети Футбол

    На инстаграм форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду подписались 150 миллионов человек.

    33-летний португалец стал первым человеком, преодолевшим эту отметку.

    Роналду – лидер в инстаграме по количеству подписчиков. На втором и третьем месте поп-певицы Селена Гомес (144,5 миллионов) и Ариана Гранде (141,3 миллиона).

    Помимо Роналду, более 100 миллионов подписчиков среди спортсменов у форварда «ПСЖ» Неймара (108,9 миллионов) и нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (105,1 миллиона).

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