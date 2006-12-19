«МЮ» уволил Моуринью, суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО, первое поражение «Боруссии» и другие новости утра

1. «Манчестер Юнайтед» уволил Моуринью. Тренер получит не более 15 млн фунтов компенсации.

Временно команду принял Кэррик. В шорт-листе «МЮ» – Блан и Кейруш, а вот Сульшер – основной кандидат. Мечта – Почеттино, но за него придется заплатить «Тоттенхэму» 34 млн фунтов.

2. Суд отклонил апелляции Кокорина и Мамаева. Они останутся в СИЗО до 8 февраля. Павел говорит: «Это просто позор». А судье по делу игроков угрожали расправой.

3. Результаты. «Ман Сити» победил «Лестер» по пенальти в 1/4 финала Кубка английской лиги. «Боруссия» Д впервые в сезоне проиграла в бундеслиге. «Милан» и «Болонья» сыграли вничью в серии А. «Ривер Плейт» уступил «Аль-Айну» в полуфинале клубного ЧМ.

4. КХЛ. «Витязь» прервал 18-матчевую победную серию ЦСКА, СКА выиграл у «Слована», на матч «Куньлуня» пришли 742 зрителя, Умарк забил впервые за 27 игр и другие итоги дня.

5. В НХЛ сразу два россиянина набрали по 3 очка – Евгений Дадонов в матче «Флориды» с «Баффало» и Владислав Наместников в игре «Рейнджерс» с «Анахаймом». Оба помогли своим командам выиграть, остальные результаты – здесь.

6. Евролига. ЦСКА в гостях уступил «Фенербахче» и другие результаты 13-го тура.

7. Футбол. Месси вручили рекордную пятую «Золотую бутсу». Златан продлил контракт с «Гэлакси». Родионов стал спортивным директором «Спартака». Суд признал «Кубань» банкротом. «Тоттенхэм» подписал Вертонгена до 2020 года. «Спартак» решил не продлевать Еременко. Корнаухов возглавил академию ЦСКА.

8. Глушаков сказал в полиции, что жена ему тоже изменяла, а «Спартак» всегда готовится к матчам в бане с девушками. Но это не точно.

9. Биатлон. Глазырина вернет серебро этапа Кубка мира во время ЧМ-2019. Она лишена награды из-за допинга.

10. Ге поставил Медведевой новую короткую программу. Ждем на чемпионате России.

11. Больше ада. Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, катался с проститутками на лошадях и отказался платить.

12. «Уорриорз» – самая ненавистная команда НБА в США. «Голден Стэйт» и «Лейкерс» тоже не любят, но чуть меньше.

13. «Авангард» вернется в Омск в сентябре 2021 года, будет реконструкция «Арены-Омск». Зато клуб сейчас подпишет Шумакова.

14. Шипулин, скорее всего, не поедет на «Ижевскую винтовку» и вместе с Юрловой может выступить в «Рождественской гонке».

Цитаты дня:

Геннадий Орлов: «У Шатова одна нога короче другой на два сантиметра и уступает ей в силе на 28%»

Евгений Савин: «Хоккеисты более брутальные. У футболистов прически, сумочки, кроссовочки»

Инал Джиоев: «Спартак» выиграл чемпионство в 1996-м в кабинете»

Ягудин о том, кто лучше – Загитова или Медведева: «Этери Тутберидзе»