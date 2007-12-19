Антон Шипулин: «Скорее всего, не поеду на «Ижевскую винтовку»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин сообщил, что может пропустить «Ижевскую винтовку», которая пройдет с 26 по 29 декабря.
«Решил сконцентрироваться на «Рождественской гонке».
Посмотрели прогноз погоды в Ижевске, там обещают очень холодную погоду.
Поэтому, скорее всего, на «Ижевскую винтовку» я не поеду», – сказал Антон во время прямого эфира с комментатором Дмитрием Губерниевым в инстаграме.
Шипулин пропускает декабрьские этапы Кубка мира, так как с опоздание начал подготовку к сезону в связи с проблемами со здоровьем.
Изначально россиянин планировал выступить на «Ижевской винтовке», которая является отборочным стартом на январские этапы Кубка мира.
Сегодня стало известно, что Шипулин, скорее всего, выступит на «Рождественской гонке» вместе с Екатериной Юрловой. Шоу-гонка пройдет в Гельзенкирхене 29 декабря.