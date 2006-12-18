Mash: Глушаков сказал в полиции, что жена ему тоже изменяла, а «Спартак» всегда готовится к матчам в бане с девушками

Полузащитник Денис Глушаков на допросе в полиции рассказал подробности своего конфликта с женой Дарьей.

По информации телеграм-канала Mash, футболист сообщил полиции, что жена сама ему изменяла и обоюдные измены в их семье – дело привычное.

Также он заявил, что угрожал жене в порыве злости и никогда ее не бил, а только выкручивал руки.

Кроме того, Глушаков сообщил, что Дарья сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду.

Также футболист сказал полицейским, что «Спартак» всегда готовится к матчам в бане с девушками.

Полиция отпустила Глушакова. Уголовное дело могут возбудить в ближайшие дни