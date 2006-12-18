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    Mash: Глушаков сказал в полиции, что жена ему тоже изменяла, а «Спартак» всегда готовится к матчам в бане с девушками

    Теги Спартак премьер-лига Россия светская хроника происшествия Денис Глушаков Дарья Глушакова Футбол

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков на допросе в полиции рассказал подробности своего конфликта с женой Дарьей.

    По информации телеграм-канала Mash, футболист сообщил полиции, что жена сама ему изменяла и обоюдные измены в их семье – дело привычное.

    Также он заявил, что угрожал жене в порыве злости и никогда ее не бил, а только выкручивал руки.

    Кроме того, Глушаков сообщил, что Дарья сама все подстроила, чтобы подготовиться к суду.

    Также футболист сказал полицейским, что «Спартак» всегда готовится к матчам в бане с девушками.

    Полиция отпустила Глушакова. Уголовное дело могут возбудить в ближайшие дни

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