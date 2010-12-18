Геннадий Орлов: «У Шатова одна нога короче другой на два сантиметра и уступает ей в силе на 28%»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах хавбека Олега Шатова.

– Шатов не проявляет себя. Кто виноват? Наверное, часть ответственности должен нести и тренерский штаб. Однако и Шатов должен разобраться со своей завышенной самооценкой.

- Виллаш-Боаш как-то сказал, что Шатов – один из лучших русских игроков, и, кажется, самый лучший, с кем он работал в «Зените». Что же с ним произошло?

– Жалко, что Олег Шатов это услышал. О нем, кстати, так же хорошо отзывался и Гус Хиддинк. Но что мы видим? Шатов не любит много тренироваться. У него бывают и травмы.

У Олега все время что-то болит. А потом была эта фантастическая история в нынешнем сезоне, когда он поехал в Сербию.

- Что за история?

– Рассказываю. Шатов при всех врачах и обследованиях никак не мог понять, почему у него постоянно болит нога и все время случаются маленькие травмы. И кто-то надоумил его поехать к сербскому специалисту в клинику – Олег мне сам об этом рассказывал.

Тот хлеб ел не даром: выяснилось, что у Шатова одна нога короче другой на два сантиметра! И уступает ей в силе на 28 процентов. Вот отсюда проблемы. Специалист спросил: «Ты со стелькой играешь?» – «Нет».

У центрального защитника Миши Лохова одна нога короче другой на четыре сантиметра была, но он это знал – и всегда стельку подкладывал. А что же Олег?

Так вот, хороший уральский парень Олежка Шатов, очень простой сам по себе, услышал хвалебные оды от Виллаш-Боаша совсем не вовремя.

Что делать ему сейчас? Надо основательно стать на рельсы профессионального отношения к делу, поскольку разруха не в ногах или еще где-то, а в голове, как говорил профессор Преображенский, – сказал Орлов.