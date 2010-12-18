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    Геннадий Орлов: «У Шатова одна нога короче другой на два сантиметра и уступает ей в силе на 28%»

    Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Геннадий Орлов Олег Шатов Михаил Лохов Футбол

    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о проблемах хавбека «Зенита» Олега Шатова.

    – Шатов не проявляет себя. Кто виноват? Наверное, часть ответственности должен нести и тренерский штаб. Однако и Шатов должен разобраться со своей завышенной самооценкой.

    - Виллаш-Боаш как-то сказал, что Шатов – один из лучших русских игроков, и, кажется, самый лучший, с кем он работал в «Зените». Что же с ним произошло?

    – Жалко, что Олег Шатов это услышал. О нем, кстати, так же хорошо отзывался и Гус Хиддинк. Но что мы видим? Шатов не любит много тренироваться. У него бывают и травмы.

    У Олега все время что-то болит. А потом была эта фантастическая история в нынешнем сезоне, когда он поехал в Сербию.

    - Что за история?

    – Рассказываю. Шатов при всех врачах и обследованиях никак не мог понять, почему у него постоянно болит нога и все время случаются маленькие травмы. И кто-то надоумил его поехать к сербскому специалисту в клинику – Олег мне сам об этом рассказывал.

    Тот хлеб ел не даром: выяснилось, что у Шатова одна нога короче другой на два сантиметра! И уступает ей в силе на 28 процентов. Вот отсюда проблемы. Специалист спросил: «Ты со стелькой играешь?» – «Нет».

    У центрального защитника «Зенита» Миши Лохова одна нога короче другой на четыре сантиметра была, но он это знал – и всегда стельку подкладывал. А что же Олег?

    Так вот, хороший уральский парень Олежка Шатов, очень простой сам по себе, услышал хвалебные оды от Виллаш-Боаша совсем не вовремя.

    Что делать ему сейчас? Надо основательно стать на рельсы профессионального отношения к делу, поскольку разруха не в ногах или еще где-то, а в голове, как говорил профессор Преображенский, – сказал Орлов.

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