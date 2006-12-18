Евролига. ЦСКА в гостях у «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом»

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Фенербахче».
Испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос».
Евролига
Регулярный чемпионат
13-й тур
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
- Анадолу Эфес
- Бобуа (22), Симон (15 + 7 подборов), Морман (13), Данстон (8), Мицич (7) – старт; Мотум (17 + 7 подборов), Андерсон (8), Пляйсс (8), Бирсен (4), Балбай (2), Ларкин (2), Тунджер (0).
- Дата проведения
- 18 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.45, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 18 декабря, 23.30, «Гран-Канария Арена»
Положение команд: Фенербахче Турция – 11-1, Реал Испания – 10-2, ЦСКА Россия – 10-2, Анадолу Эфес Турция – 8-4, Олимпиакос Греция – 7-5, Милан Италия – 6-6, Барселона Испания – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Жальгирис Литва – 5-7, Баскония Испания – 5-7, Гран-Канария Испания – 5-7, Химки Россия – 4-8, Будучность Черногория – 3-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-9, Дарушафака Турция – 1-11.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.