Евролига. ЦСКА в гостях у «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом»

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Фенербахче».

Испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос».

Евролига

Регулярный чемпионат

13-й тур

Положение команд: Фенербахче Турция – 11-1, Реал Испания – 10-2, ЦСКА Россия – 10-2, Анадолу Эфес Турция – 8-4, Олимпиакос Греция – 7-5, Милан Италия – 6-6, Барселона Испания – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Жальгирис Литва – 5-7, Баскония Испания – 5-7, Гран-Канария Испания – 5-7, Химки Россия – 4-8, Будучность Черногория – 3-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-9, Дарушафака Турция – 1-11.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.