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    Евролига. ЦСКА в гостях у «Фенербахче», «Барселона» сыграет с «Олимпиакосом»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Олимпиакос Кирольбет Баскония Барселона Ласса Гербалайф Гран-Канария Будучность VOLI Баскетбол

    Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА в гостях сыграет с турецким «Фенербахче».

    Испанская «Барселона» примет греческий «Олимпиакос».

    Евролига

    Регулярный чемпионат

    13-й тур

    Анадолу Эфес Турция  –  Будучность VOLI Черногория 106:68 (29:20, 20:21, 32:12, 25:15)
    Дата проведения
    18 декабря, 20.00, «Синан Эрдем Доум»
    Онлайн матча
    Анадолу Эфес
    Бобуа (22), Симон (15 + 7 подборов), Морман (13), Данстон (8), Мицич (7) – старт; Мотум (17 + 7 подборов), Андерсон (8), Пляйсс (8), Бирсен (4), Балбай (2), Ларкин (2), Тунджер (0).
    Будучность VOLI
    Э.Кларк (21), Джексон (11), Суад Шехович (7), Гордич (2), Омич (2) – старт; К.Кларк (12), Попович (9), Сеад Шехович (2), Д.Николич (2), З.Николич (0), Барович (0).

    Фенербахче Турция  –  ЦСКА Россия 60:62 (3 четверть)
    Дата проведения
    18 декабря, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
    Онлайн матча

    Барселона Ласса Испания  –  Олимпиакос Греция
    Дата проведения
    18 декабря, 22.45, «Палау Блауграна»
    Онлайн матча

    Гербалайф Гран-Канария Испания  –  Кирольбет Баскония Испания
    Дата проведения
    18 декабря, 23.30, «Гран-Канария Арена»
    Онлайн матча

    Положение команд: Фенербахче Турция – 11-1, Реал Испания – 10-2, ЦСКА Россия – 10-2, Анадолу Эфес Турция – 8-4, Олимпиакос Греция – 7-5, Милан Италия – 6-6, Барселона Испания – 6-6, Панатинаикос Греция – 6-6, Бавария Германия – 6-6, Жальгирис Литва – 5-7, Баскония Испания – 5-7, Гран-Канария Испания – 5-7, Химки Россия – 4-8, Будучность Черногория – 3-9, Маккаби FOX Тель-Авив Израиль – 3-9, Дарушафака Турция – 1-11.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Любишь баскетбол? Следи за Евролигой и болей за любимую команду!

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