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    Судье по делу Кокорина и Мамаева угрожали расправой в случае продления срока ареста

    Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Футбол

    В Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами и требованием выпустить из СИЗО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

    Сегодня суд отклонили апелляции адвокатов. Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 февраля. 

    «Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение.

    Если сегодня Павел Мамаев и Александр Кокорин не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг (...).

    А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», – приводит текст письма «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

    Информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве для проверки и принятия необходимых мер реагирования по обеспечению безопасности судей.

    «Также в настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты», – сообщили пресс-службе суда.

    Нелепый суд по Кокориным и Мамаеву: игроки смеялись над адвокатами, а закончилось все фразой «Что они, не могут дома сидеть?»

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