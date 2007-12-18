Судье по делу Кокорина и Мамаева угрожали расправой в случае продления срока ареста

В Мосгорсуд поступило анонимное электронное письмо с угрозами и требованием выпустить из СИЗО футболистов и Павла Мамаева.

Сегодня суд отклонили апелляции адвокатов. Кокорин и Мамаев останутся под стражей до 8 февраля.

«Хочу оставить жалобу. Ну или предостережение.

Если сегодня Павел Мамаев и не будут выпущены на свободу, я буду вынужден на неделе устроить митинг (...).

А судья пусть ходит с охраной, потому что ему вообще не жить. Ждите изменений в своей жизни», – приводит текст письма «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Информация об угрозах передана в ГУ МВД России по Москве для проверки и принятия необходимых мер реагирования по обеспечению безопасности судей.

«Также в настоящее время решается вопрос о предоставлении судье государственной защиты», – сообщили пресс-службе суда.

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