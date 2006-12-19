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    «Рейнджерс» – «Анахайм». Наместников набрал 3 очка, почти подрался с Гецлафом и стал второй звездой

    Теги драки Рейнджерс Анахайм Райан Гецлаф НХЛ Владислав Наместников Хоккей

    Форвард «Рейнджерс» Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка в матче с «Анахаймом» (3:1) и был признан второй звездой матча. 

    В его активе гол, позволивший нью-йоркцам сравнять счет в третьем периоде, а также голевая передача Кевину Хэйсу при победной шайбе в меньшинстве. 

    Всего Наместников провел на льду 14 минут 2 секунды (4:05 – в меньшинстве, полезность «+3») и отметился 3 бросками по воротам. 

    Также допустил 2 потери и заработал двойной малый штраф за стычку с капитаном «Дакс» Райаном Гецлафом, вытолкнувшим его со своего пятачка. 

    Если бы Наместников получил за этот эпизод большой штраф за драку, то в итоге сделал бы хет-трик Горди Хоу. 

    Всего в сезоне у него стало 14 (4+10) очков в 29 матчах при полезности «-4». 

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