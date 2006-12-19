«Рейнджерс» – «Анахайм». Наместников набрал 3 очка, почти подрался с Гецлафом и стал второй звездой

Форвард Владислав Наместников набрал 3 (1+2) очка в матче с (3:1) и был признан второй звездой матча.

В его активе гол, позволивший нью-йоркцам сравнять счет в третьем периоде, а также голевая передача Кевину Хэйсу при победной шайбе в меньшинстве.

Всего Наместников провел на льду 14 минут 2 секунды (4:05 – в меньшинстве, полезность «+3») и отметился 3 бросками по воротам.

Также допустил 2 потери и заработал двойной малый штраф за стычку с капитаном «Дакс» , вытолкнувшим его со своего пятачка.

Если бы Наместников получил за этот эпизод большой штраф за драку, то в итоге сделал бы хет-трик Горди Хоу.

Всего в сезоне у него стало 14 (4+10) очков в 29 матчах при полезности «-4».