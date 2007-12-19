Mash: Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, катался с проститутками на лошадях и отказался платить

Экс-хавбек Андрей Аршавин, недавно возглавивший детский проект команды, провел ночь в элитном стриптиз-баре, сообщает телеграм-канал Mash.

Аршавин вышел из заведения в сопровождении двух проституток, находясь в состоянии опьянения, устроил прогулку на лошадях, но отказался за это платить деньги.

После этого он начал целоваться со спутницами прямо у дверей клуба.

Напомним, с 2016 года женат на Алисе Аршавиной, пара воспитывает общую дочь. От первого брака с Юлией Барановской у экс-футболиста трое детей.