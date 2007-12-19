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    Mash: Аршавин провел ночь в стриптиз-клубе, катался с проститутками на лошадях и отказался платить

    Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия светская хроника Футбол

    Экс-хавбек «Зенита» Андрей Аршавин, недавно возглавивший детский проект команды, провел ночь в элитном стриптиз-баре, сообщает телеграм-канал Mash. 

    Аршавин вышел из заведения в сопровождении двух проституток, находясь в состоянии опьянения, устроил прогулку на лошадях, но отказался за это платить деньги.

    После этого он начал целоваться со спутницами прямо у дверей клуба. 

    Напомним, Андрей Аршавин с 2016 года женат на Алисе Аршавиной, пара воспитывает общую дочь. От первого брака с Юлией Барановской у экс-футболиста трое детей.

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