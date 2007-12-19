Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Баффало» – «Флорида». Дадонов набрал 3 очка и стал первой звездой

    Теги Баффало Флорида Евгений Дадонов НХЛ Хоккей

    Форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал 3 (2+1) очка в матче с «Баффало» (5:2) и был признан его первой звездой. 

    Реализованный российским нападающим штрафной бросок в третьем периоде в итоге стал победным голом в матче.

    В том же игровом отрезке он выступил ассистентом при шайбе Фрэнка Ватрано, который добил его бросок, а также поразил пустые ворота, пустив шайбу по воздуху. 

    Всего Дадонов провел на льду 17 минут 1 секунду (3:47 – в большинстве, полезность «+3») и нанес 8 бросков в створ ворот. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

    На его счету стало 33 (16+17) очка в 32 матчах сезона при полезности «-6». 

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться