«Баффало» – «Флорида». Дадонов набрал 3 очка и стал первой звездой

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов набрал 3 (2+1) очка в матче с (5:2) и был признан его первой звездой.

Реализованный российским нападающим штрафной бросок в третьем периоде в итоге стал победным голом в матче.

В том же игровом отрезке он выступил ассистентом при шайбе Фрэнка Ватрано, который добил его бросок, а также поразил пустые ворота, пустив шайбу по воздуху.

Всего Дадонов провел на льду 17 минут 1 секунду (3:47 – в большинстве, полезность «+3») и нанес 8 бросков в створ ворот. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

На его счету стало 33 (16+17) очка в 32 матчах сезона при полезности «-6».