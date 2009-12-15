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    Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Удинезе», «Ювентус» против «Торино»

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     В 16-м туре серии А «Интер» примет «Удинезе», а в Турине состоится дерби между «Торино» и «Ювентусом». 

    В воскресенье «Наполи» проведет выездной матч против «Кальяри», «Рома» сыграет с «Дженоа». В понедельник «Аталанта» сыграет с «Лацио», а завершится тур во вторник матчем между «Болоньей» и «Миланом». 

    Чемпионат Италии

    16-й тур

    Интер – Удинезе 0:0 (второй тайм)
    Дата проведения
    15 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    превью матча онлайн статистика
    ИнтерХанданович, де Врей, Асамоа, Врсалько, Шкриньяр, Жоау Мариу, Брозович, Политано, Валеро (Мартинес, 55), Кейта Бальде (Перишич, 70), Икарди.
    УдинезеМуссо, Трост-Эконг, Нюйтинк, тер Авест, Ларсен, де Пауль, Фофана, Пуссетто, Мандрагора, Бехрами, Д'Алессандро.
    Предупреждения:
    Асамоа (20), Политано (58), Муссо (70).

     

    Торино – Ювентус
    Дата проведения
    15 декабря, 22.30, «Олимпико ди Торино»
    превью матча онлайн статистика

     

    СПАЛ – Кьево
    Дата проведения
    16 декабря, 14.30, «Stadio Paolo Mazza»
    превью матча онлайн статистика

     

    Сампдория – Парма
    Дата проведения
    16 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фиорентина – Эмполи
    Дата проведения
    16 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
    превью матча онлайн статистика

     

    Фрозиноне – Сассуоло
    Дата проведения
    16 декабря, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
    превью матча онлайн статистика

     

    Кальяри – Наполи
    Дата проведения
    16 декабря, 20.00, «Сарденья»
    превью матча онлайн статистика

     

    Рома – Дженоа
    Дата проведения
    16 декабря, 22.30, «Стадио Олимпико»
    превью матча онлайн статистика

     

    Аталанта – Лацио
    Дата проведения
    17 декабря, 22.30, «Адзурри д′Италия»
    превью матча онлайн статистика

     

    Болонья – Милан
    Дата проведения
    18 декабря, 22.30, «Ренато Далль'Ара»
    превью матча онлайн статистика

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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