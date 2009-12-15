Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Удинезе», «Ювентус» против «Торино»

В 16-м туре серии А «Интер» примет «Удинезе», а в Турине состоится дерби между «Торино» и «Ювентусом».
В воскресенье «Наполи» проведет выездной матч против «Кальяри», «Рома» сыграет с «Дженоа». В понедельник «Аталанта» сыграет с «Лацио», а завершится тур во вторник матчем между «Болоньей» и «Миланом».
Чемпионат Италии
16-й тур
- Дата проведения
- 15 декабря, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Интер –
Ханданович, де Врей, Асамоа, Врсалько, Шкриньяр, Жоау Мариу, Брозович, Политано, Валеро (Мартинес, 55), Кейта Бальде (Перишич, 70), Икарди.
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Удинезе –
Муссо, Трост-Эконг, Нюйтинк, тер Авест, Ларсен, де Пауль, Фофана, Пуссетто, Мандрагора, Бехрами, Д'Алессандро.
- Дата проведения
- 15 декабря, 22.30, «Олимпико ди Торино»
- Дата проведения
- 16 декабря, 14.30, «Stadio Paolo Mazza»
- Дата проведения
- 16 декабря, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 16 декабря, 17.00, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 16 декабря, 17.00, «Stadio Benito Stirpe»
- Дата проведения
- 16 декабря, 20.00, «Сарденья»
- Дата проведения
- 16 декабря, 22.30, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 17 декабря, 22.30, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 18 декабря, 22.30, «Ренато Далль'Ара»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.