Чемпионат Италии. «Интер» принимает «Удинезе», «Ювентус» против «Торино»

В 16-м туре серии А «Интер» примет «Удинезе», а в Турине состоится дерби между «Торино» и «Ювентусом».

В воскресенье «Наполи» проведет выездной матч против «Кальяри», «Рома» сыграет с «Дженоа». В понедельник «Аталанта» сыграет с «Лацио», а завершится тур во вторник матчем между «Болоньей» и «Миланом».

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16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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